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27 июля 2020, понедельник, 19:18 45
Силовые структуры 2020-07-27T20:00:02+03:00
Українські Новини
Нацполиция не знает, куда Шабунин ходил за админпротоколом из-за несвоевременно поданной декларации

Нацполиция не знает, куда Шабунин ходил за админпротоколом из-за несвоевременно поданной декларации

Кира Молчанова
электронные декларации, Полиция, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции, Электронная документация
Шабунин Виталий. Фото: facebook./vitaliy.shabunin
Шабунин Виталий. Фото: facebook./vitaliy.shabunin

Национальная полиция заявляет, что не вызывала главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина для вручения административного протокола за несвоевременную подачу электронной декларации.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"Сообщаем, что Шабунин по указанному вопросу в Департамент (стратегических расследований) не вызывался", - сказано в ответе.

Другие подробности отсутствуют.

Ранее Шабунин сообщил, что 7 июля планировал посетить полицию для составления админпротокола о несвоевременной подаче электронной декларации. 

Как сообщали Українськi Новини, полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Накануне он глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил, что его дом подожгли.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки.

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