В "красной зоне" стало на восемь стран меньше. В МОЗ опубликовали новый список

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава 30 августа.

Так, в список стран "красной зоны" вошло на восемь стран меньше, чем в предыдущую его версию (действовала до 22 августа).

Всего в "красной" зоне – 57 стран мира, в "зеленой" – 136. Так, в "красную" зону вошли Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, США.

В "зеленой" зоне, и соответственно, открытые для посещения, оказались Бельгия, Казахстан, Индия, Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия, Беларусь и другие.

В Министерстве здравоохранения составили список, исходя из количества подтвержденных инфицированных на 100 тысяч населения.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах и красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее карантин в Украине снова продлили.

Тунис закрыл границы для украинцев, так как отнес Украину к "красной" зоне эпидемической опасности.

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