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09 сентября 2020, среда, 21:12 80
Выборы 2020-09-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
Хотят нравиться людям. Зеленский связывает несоблюдение городами карантина с местными выборами

Хотят нравиться людям. Зеленский связывает несоблюдение городами карантина с местными выборами

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Нарушение карантина, Местные выборы-2020
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский связывает несоблюдение отельными городами карантинных мер с грядущими местными выборами.

Об этом он сказал в ходе визита в Хмельницкую область, передают Українськi Новини.

"По поводу бунтов некоторых руководителей местной власти. Я не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Все эти "бунтари" перед местными выборами хотят нравиться людям и все открывать, давать возможность ходить без масок, закрывать глаза", - сказал он.

Президент считает, что из-за такого поведения может возникнуть проблема с отсутствием свободных больничных коек.

"Кто за это будет нести ответственность?.. Есть такая мысль, мы должны будем сделать следующее: посмотреть, сколько было смертей людей в тех областях, где так называемые бунтари, а потом дать этим "бунтарям" эти фамилии и пускай они ходят к родственникам этих людей и смотрят им в глаза. Все, что я могу сказать", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, местные выборы пройдут в Украине 25 октября.


Кроме того, Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности.

Полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов. 

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