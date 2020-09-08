"УДАР" вышел на первое место в Киеве и набирает почти 29% голосов, – "Рейтинг"

Политическая партия "УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше рейинга партйий, занявших второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - сообщила соцгруппа "Рейтинг".

Исследователи отметили, что партию "Победа Пальчевский" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батьківщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, Партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших по возрасту опрошенных", - подытожила соцгруппа "Рейтинг".

Исследование проведено социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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