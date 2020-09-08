подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 сентября 2020, вторник, 14:56 1407
Общество 2020-09-08T16:15:03+03:00
Українські Новини
"УДАР" вышел на первое место в Киеве и набирает почти 29% голосов, – "Рейтинг"

"УДАР" вышел на первое место в Киеве и набирает почти 29% голосов, – "Рейтинг"

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, Киевсовет, УДАР, Рейтинг популярности, Соцгруппа
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

Политическая партия "УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше рейинга партйий, занявших второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - сообщила соцгруппа "Рейтинг".

Исследователи отметили, что партию "Победа Пальчевский" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батьківщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, Партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших по возрасту опрошенных", - подытожила соцгруппа "Рейтинг".

Исследование проведено социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Больше новостей о: Виталий Кличко Киевсовет УДАР Рейтинг популярности Соцгруппа "Рейтинг"

На съезде "УДАРа" выразили поддержку белорусскому ...
Президентством Зеленского недовольны больше 60 про...
Лидер движения #SavePetrovka Владислав Трубицын пр...
У Добкина рейтинг в Киеве выше, чем у Гончаренко, ...
Трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение: за август сократился на 56,3%
Президентством Зеленского недовольны больше 60 процентов украинцев
Новости
Из-за аварии в центре Киева отключили горячую воду 16:19
Тернополь в "красной" зоне карантина. Полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов 16:15
Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн 15:46
Директор финмониторинга НБУ Береза может "сливать" Кауфману информацию о конкурентах, – Голобуцкий 15:32
В Сумах взлетную полосу для самолетов отремонтируют за счет бюджета 15:31
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
На Донбассе подорвались на мине двое военных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok