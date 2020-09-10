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10 сентября 2020, четверг, 13:40 116
Медицина 2020-09-10T14:15:01+03:00
Українські Новини
Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус выросло в полтора раза

Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус выросло в полтора раза

Надежда Комендантова
Тестирование, Минздрав, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua
Тест на коронавирус. Фото: rehamed.in.ua

9 сентября было проведено 29 708 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 48,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 795 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 16,7% больше по сравнению с 8 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 55 503 тестирования, из них 29 708 методом ПЦР, а также 25 795 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 778 483 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 10 сентября поступило 2 925 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября было проведено 20 054 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 22 098 исследования методом ИФА.

Тем временем, в Украине более 145 тысяч больных коронавирусом.

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