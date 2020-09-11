"Укрзализниця" уплатила 16,4 млрд гривен налогов: куда пошли деньги

В январе-августе 2020 года акционерное общество "Укрзализныця", у которой сменился председатель правления, уплатило 16,4 млрд гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"За январь-август 2020 "Укрзализныця" уплатила более 16,4 млрд гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды. В частности, "Укрзализныця" пополнила государственный бюджет на 5,6 млрд гривен, местные - на 5,6 млрд гривен и направила на выплату единого социального взноса более 5,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Государственная налоговая служба назвала "Укрзализныцю" одним из самых крупных и добросовестных плательщиков налогов в стране.

Параллельно с этим в "Укрзализныце" выступают за совершенствование национальной налоговой политики, в частности за внесение в Налоговый кодекс изменений о возврате железнодорожной отрасли льгот по уплате земельного налога, которые были отменены с 1 января 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, с 25 августа в некоторых поездах стала работать военизированная охранная компания.

Ранее "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

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