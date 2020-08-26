Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци"

В то время, как в поезда вернулась охрана, Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества "Укрзализныци" Владимира Жмака.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

В мае 2019 года Жмак был назначен независимым членом набсовета международного аэропорта "Борисполь"; в 2015-2016 годах он занимал должность первого заместителя председателя Одесской обладминистрации; кроме того, Жмак занимал должность исполнительного директора российско-британского нефтегазового холдинга ТНК-ВР, а после его поглощения "Роснефтью" возглавлял "Роснефть-Украина"; как советник президента "Киевстара" он отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, который занимал данную должность с февраля.

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

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