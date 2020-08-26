подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 августа 2020, среда, 15:21 64
Кабмин 2020-08-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци"

Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци"

Валерия Драгомирова
Кабмин, Укрзализныця, Владимир Жмак
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как в поезда вернулась охрана, Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества "Укрзализныци" Владимира Жмака.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

В мае 2019 года Жмак был назначен независимым членом набсовета международного аэропорта "Борисполь"; в 2015-2016 годах он занимал должность первого заместителя председателя Одесской обладминистрации; кроме того, Жмак занимал должность исполнительного директора российско-британского нефтегазового холдинга ТНК-ВР, а после его поглощения "Роснефтью" возглавлял "Роснефть-Украина"; как советник президента "Киевстара" он отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, который занимал данную должность с февраля.

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

 

Больше новостей о: Кабмин Укрзализныця Владимир Жмак

В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Новости
Танкер
Затонувший танкер "Делфи" поставили на киль. Как проходят работы на судне 16:05
"Киевгорстрой" проведет аудит недостроенных жилкомплексов банка "Аркада" 15:54
Два бойца подорвались на мине, сброшенной боевиками с беспилотника 15:52
Наклейку "Зе-команда" отклеил, – глава Днепропетровского облсовета Олейник недоволен политикой Президента 15:35
Более 45% потребителей газа Хмельнитчины контролируют счета за доставку газа через Личный кабинет 15:22 Пресс-релиз
больше новостей
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
больше новостей
Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok