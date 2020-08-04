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04 августа 2020, вторник, 10:00 518
Общество 2020-08-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых произошла попытка изнасилования женщины в поезде

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых произошла попытка изнасилования женщины в поезде

Анна Рудык
Изнасилование, Укрзализныця, попытка изнасилования, Хулиганство в поезде
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзализныця

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых в поезде №9/10 Киев-Мариуполь мужчина проник в купе и избил пассажирку, пытаясь изнасиловать ее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзалиныци".

Так, сообщается, что сотрудники будут уволены, поскольку проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

В ходе оперативного служебного расследования инцидента было установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 ночи к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - говорится в сообщении железнодорожного перевозчика.

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

Таким образом, будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, мужчину, который пытался изнасиловать женщину в купе поезда на глазах у сына, арестовали без залога.

Также в Сумской области фотограф изнасиловал девятилетнюю девочку. Его уже задержала полиция.

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