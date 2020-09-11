Укрзалізниця сплатила 16,4 млрд гривень податків: куди пішли гроші

У січні-серпні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця", правління якої очолив Володимир Жмак , сплатило 16,4 млрд гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"За січень-серпень 2020 "Укрзалізниця" сплатила понад 16,4 млрд гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів. Зокрема,"Укрзалізниця" поповнила державний бюджет на 5,6 млрд гривень, місцеві - на 5,6 млрд гривень і направила на виплату єдиного соціального внеску більше 5,1 млрд гривень", — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Державна податкова служба назвала Укрзалізницю одним з найбільших і сумлінних платників податків у країні.

Паралельно з цим в Укрзалізниці виступають за вдосконалення національної податкової політики, зокрема за внесення до Податкового кодексу змін про повернення залізничній галузі пільг зі сплати земельного податку, які були скасовані з 1 січня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 серпня в деяких потягах стала працювати воєнізована охоронна компанія.

Раніше Укрзалізниця вирішила звільнити частину працівників поїзда №9/10 "Київ - Маріуполь", де в ніч з 31 липня на 1 серпня побили і намагалися згвалтувати одну з пасажирок — журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову.

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