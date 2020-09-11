Почти 40% студенческих общежитий Киева не соблюдают карантинные правила

В то время, как Киев попал в "оранжевую" зону карантина, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что, согласно результатам проверок, 38% студенческих общежитий в Киеве не соблюдают все условия карантинного режима.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Нарушение санитарных мер обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло)", - сказано в нем.

Отмечается, что данные результаты были получены после проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдению временных рекомендаций по организации противоэпидемических мер в общежитиях в период карантина.

При этом, согласно сообщению, за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселение студентов, во время проверок было установлено, что 64% ​​общежитий не соблюдает карантинный режим (за этот период было проверено 13 общежитий).

В то же время ведомство подчеркнуло, что именно студенческие общежития, по прогнозам эпидемиологов, станут двигателями повышения заболеваемости в столице, что связано со сложностью соблюдения дистанции, кроме того, молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

В Киеве по инициативе Министерства образования и науки было проведено совещание по вопросу поселения и соблюдения санитарных норм проживания студентами в общежитиях в условиях карантина.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве во время совещания проинформировали представителей киевских вузов о вопросе соблюдения необходимых требований и привели примеры распространения заболеваний, которые уже имели место в столичных общежитиях.

В частности, обсуждался вопрос выделения дополнительных средств для приобретения достаточного количества средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептиков.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине обновили зоны карантина.

Также в Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

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