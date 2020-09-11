В Украине сегодня чрезвычайно пожароопасно: в каких областях может вспыхнуть пожар

Едва в Украине успели потушить несколько крупных пожаров в Луганской и Харьковской областях, в Украине синоптики предупредили о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности сохранится сегодня, 11 сентября, практически на всей территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, пожарная опасность сохранится в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как температура местами опустится до +5, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

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