В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается в этот период

В то время, как температура местами опустится до +5, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС. "По данным Укргидрометцентра, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве. Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.