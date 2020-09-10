подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

10 сентября 2020, четверг, 09:15 3453
Общество 2020-09-10T09:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается в этот период

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается в этот период

Валерия Драгомирова
Пожар, Пожароопасность, ГосЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как температура местами опустится до +5, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Больше новостей о: Пожар Пожароопасность ГосЧС Пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность

Сгорело не все. В Донецкой области потушили пожар ...
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожар...
Лесной пожар в Луганской области потушили...
Из-за жары в Украине спасатели предупредили о чрез...
Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах
Танкер Delfi забрали с пляжа в Одессе
Новости
Азаров - честный человек. Он не давал воровать и один из лучших премьеров, - Богдан 09:59
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября 09:57 Инфографика
Сегодня последний день для смены места голосования на местных выборах 09:50
Главнокомандующий армией Пакистана требует повышения уровня боевой готовности 09:49
Суд проят отменить создания территориальных избирательных округов в Киеве 09:44
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса 05:50
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9 сентября 05:00
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
До окончания карантина осталось 52 дня: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok