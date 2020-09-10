В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается в этот период

В то время, как температура местами опустится до +5, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По данным Укргидрометцентра, 10-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.



В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

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