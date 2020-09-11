Число госпитализированых с коронавирусом в Украине резко возросло

В то время, как в Украине впервые зарегистрировали более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, 10 сентября было госпитализировано 508 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 508 человек", - сказал он.

Среди 3 144 человек, у которых 10 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 206 детей и 142 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 9 620 детей и 12 605 медработников.

По данным Национальной службы здоровья, 9 сентября по состоянию на 09:00 в больницах находилось 10 928 больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября было госпитализировано 400 больных коронавирусной инфекцией.

Также украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновили зоны карантина. Киев попал в оранжевую зону.

Тем временем, из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных.

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