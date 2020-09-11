Кількість госпіталізованих з коронавірусом в Україні різко зросла

у той час, як в Україні вперше зареєстрували понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу . За добу, 10 вересня було госпіталізовано 508 хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 508 осіб", - сказав він.

Серед 3 144 осіб, у яких 10 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 206 дітей і 142 медпрацівники.

Всього з початку епідемії захворіли 9 620 дітей і 12 605 медпрацівників.

За даними Національної служби здоров'я, 9 вересня станом на 09:00 у лікарнях перебували 10 928 хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини 9 вересня було госпіталізовано 400 хворих коронавірусною інфекцією.

Такожукраїнці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони.

Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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