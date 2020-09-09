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  • Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума: почем продают ягоду
09 сентября 2020, среда, 06:15 3360
Жизнь 2020-09-09T08:00:03+03:00
Українські Новини
Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума: почем продают ягоду

Цены на арбузы в Украине достигли своего минимума: почем продают ягоду

Валерия Драгомирова
Арбуз, Украинская плодоовощная ассоциация, Цена на арбуз
Арбуз. Фото: pixabay
Арбуз. Фото: pixabay

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что средние цены на арбузы по состоянию на 8 сентября снизились 20% до 1,2-3 гривен/кг по сравнению с прошлой неделей (31 августа – 6 сентября).

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Несмотря на завершение сезона бахчевых, в Украине продолжают снижаться цены на арбузы. Так, за последнюю неделю "полосатая ягода" подешевела в среднем на 20% и сегодня отгружается в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 гривен/кг. Таким образом, в начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон", - говорится в нем.

Согласно сообщению, основной причиной снижения цен на арбузы стало сезонное увеличение предложения на ягоду; сейчас на рынки привозят поздние сорта арбузов, урожай которых в этом году был большим.

Также сообщается, что под конец сезона рост цен не ожидается.

Большинство производителей уверены, что ситуация с доминированием импортных арбузов на рынке, которая была в июле, не повторится в сегменте поздних сортов.

Кроме того, по состоянию на 8 сентября арбузы в Украине реализуются на 65-70% дороже, чем в аналогичный период 2019 года (в 2019 году ягода стоила от 0,9 до 1,5 гривны/кг).

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