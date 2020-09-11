Продукти в кінці літа подешевшали: що буде з цінами після посилення карантину

Тоді як аналітики прогнозують, що до кінця року подорожчає весь борщовий набір , українці хвилюються через зростання цін на багато важливих продуктів харчування та інші товари, що спостерігається останнім часом. Здавалося б, передумов для цього немає, адже з азвичай осінь — сезон найдешевших овочів і фруктів. До того ж епідемія коронавірусу продовжує набирати обертів в Україні, регіони останнім часом один за іншим занурюються в "помаранчеву" і "червону" зони і ділова активність там падає. Навесні, в період жорстких карантинних обмежень, ціни практично не зростали. Зараз же ситуація протилежна, пише "Сьогодні".

Чи продовжиться зростання цін і восени, якщо в Україні знову будуть посилені карантинні обмеження? Зараз в уряді заявляють, що не планують знову садити країну на "жорсткий карантин". Але чи вдасться виконати цю обіцянку, якщо восени Україну накриє нова хвиля захворюваності, як прогнозують деякі експерти? У школах, наприклад, вже подейкують про те, що після виборів дистанційне навчання повернеться.

Якщо подивитися на звіти Укрстату, приводів для занепокоєння, здавалося б, немає і зараз. У серпні споживчі ціни знизилися в цілому на 0,2%. З початку року зросли лише на 1,25%. У тому числі продукти харчування в серпні подешевшали на 1,6%, порівняно з липнем.

Однак не з усіма групами товарів і не у всіх торгових точках ситуація однакова. А люди більше схильні помічати підвищення цін. Зауважимо ж — очікують подорожчання і інших товарів.

Наприклад, за даними Укрстату, овочі в цілому за серпень подешевшали на 13,5%. Однак споживачі помітили в серпні зростання цін на огірки. Дані сайту index.minfin.com.ua, який відстежує зміну цін в супермаркетах, також свідчать про те, що середні ціни на огірки підвищуються, починаючи з липня. Так, на 1 серпня середня ціна на огірки в супермаркеті становила 30,63 грн, а на 1 вересня — вже 31,99 грн. А ось за даними аналітичного порталу Shuvar.info, незважаючи на скачки цін, в цілому за серпень оптові ціни на огірки знизилися — з 22,5 грн до 15 грн.

Також українці констатують зростання цін на капусту. За даними Shuvar.info, оптові ціни на капусту зросли за серпень з 2,5 грн до 3,5 грн. А за перші дні вересня вони ще піднялися - до 4 грн/кг. Водночас на цінах в супермаркетах це подорожчання відбилося незначно: за минулий місяць середні роздрібні ціни на капусту в великих торгових точках зросли тільки на 22 копійки (з 6,17 до 6,39 грн за кг).

Така ситуація спостерігається і в інших сегментах як у продуктам харчування, так і у споживчих товарах. Однак в більшості своїй дані різних джерел підтверджують висновки Укрстату. Наприклад, Укрстат підрахував, що фрукти за серпень втратили в ціні 8,4%. Дані Shuvar.info і index.minfin.com.ua не суперечать цьому. Наприклад, за серпень відчутно впали оптові і роздрібні ціни на яблука, які є одними з основних фруктів в раціоні українців.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що зростання цін у деяких позиціях може бути пов'язане з тим, що підприємці хочуть компенсувати збитки, завдані під час жорсткого карантину.

"Я не очікую якогось суттєвого зростання цін. Хоча у деяких позиціях ціни дійсно зросли. Але це спостерігається, в тих сегментах, де відновлюється ділова активність, і може бути пов'язано з тим, що ціни просто відновлюються після глибокого падіння і зупинки ринку. наприклад, така ситуація зараз спостерігається з цінами на метал, який використовується в будівництві. що стосується ситуації в цілому — зрозуміло, що деякі підприємці хочуть сьогодні хоч якось заповнити ті втрати, яких вони зазнали в період карантинних обмежень", — говорить Борис Кушнірук .

Експерт European Analytical Centre Вадим Бардась звертає увагу на те, що зростання цін, яке помічають споживачі, може бути пов'язаний з досить активною грошовою емісією.

"Офіційна статистика в Україні за темпами зростання індексу споживчих цін має більш політичний характер і мало пов'язана з реальною економікою. Офіційні дані показують наявність в Україні дефляції в липні або зниження цін в економіці на 0,6%, проте саме на цей період припав сезонний сплеск цін на продукти харчування на 20-30%, а деякі групи товарів подорожчали на 50% і більше відсотків. Загалом з початку року ціни на транспортні засоби збільшилися на 5%, побутова техніка подорожчала від 10%, а предмети першої необхідності додали майже 15 %. Зростання цін пов'язане зі збільшенням бюджетного дефіциту в Україні через обмеження ділової активності і, відповідно, емісійним каналом його покриття — через щомісячне вливання в оборот 40-50 мільярдів гривень для фінансування витрат державного бюджету", — говорит Вадим Бардась.

Чого чекати восени

Багато експертів вважають, що передумов для серйозного зростання цін восени не буде. Особливо в ситуації, якщо буде прийнято рішення про посилення карантину.

"Карантин передусім негативно впливає на доходи населення. Якщо падають доходи людей, відповідно, вони менше купують. Тобто чим більше жорстокий карантин, тим у людей менше грошей, і, відповідно, продавці в такий період не можуть піднімати ціни. Але при цьому ціни не падають, а просто не ростуть", — говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Борис Кушнірук також підкреслює, що системне зростання цін можливе тільки в умовах зростання доходів населення.

"Я не виключаю, що в тих чи інших сферах буде спостерігатися зростання цін на товари. Але, щоб при зростанні цін не зменшувалися обсяги продажів, повинні зростати доходи населення. А цього немає. Те підвищення мінімальної зарплати, яке відбулося у вересні, стосується в основному тільки бюджетників, і це не ті цифри, які можу вплинути на попит в цілому", — говорить експерт.

Він упевнений, що принаймні до виборів можна не побоюватися істотного зміни цінників в магазинах.

"Я не очікую якихось суттєвих коливань цін до місцевих виборів. Перш за все тому, що в цьому точно не зацікавлена влада. Звичайно, якщо курс долара зросте, це може частково вплинути на ціни на імпорт. Але Нацбанк зараз має достатньо золотовалютних резервів, щоб можна було утримати курс. Тому, якщо і буде якесь зростання курсу, то, швидше за все, вже в грудні-січні. Але жодної гіперінфляції, не буде. Сукупність факторів не дають підстав побоюватися стрімкого зростання цін. Звичайно, певне зростання курсу буде. Також буде рости соціально-економічне і політичне напруження. Несприятливою для України залишається і ситуація на зовнішніх ринках. Але я не бачу підстав вважати, що це призведе до дестабілізації цін і курсу гривні", — говорить Борис Кушнірук.

Вадим Бардась вважає, що грошова маса продовжить розширюватися і восени, а збільшення кількості грошей в обороті обов'язково призведе до зростання цін.

"Восени державний бюджет отримуватиме фіскальні надходження за результатами економічної діяльності в другому кварталі, в якому в Україні було більше обмежень ділової активності. Тому невиконання дохідної частини фінансових фондів держави зажадає розширення грошової маси в обігу для фінансування бюджетного розпису. А, враховуючи скорочення виробництва товарів і послуг і збільшення емісії гривні, очікується продовження інфляції. Однак її можуть не показати в офіційній статистиці через наявність в ДССУ гнучкою методології щодо формування відповідного індексу", — говорить Вадим Бардась.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму.

Тим часом, буряк зараз дешевшає, хоча раніше в Україні злетіли ціни на білокачанну капусту.

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