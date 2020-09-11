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11 сентября 2020, пятница, 07:30 31 Документ
Верховная Рада и партии 2020-09-11T07:30:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук уже два месяца прогуливает Раду. Зарплату ему не начисляют

Вакарчук уже два месяца прогуливает Раду. Зарплату ему не начисляют

Анна Рудык
Верховная Рада, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook

Народный депутат Святослав Вакарчук, депутатские полномочия которого 18 июня отказалась прекращать Верховная Рада, в июле и августе не исполнял депутатские обязанности.

Такие данные значатся в табелях учета рабочего времени депутата, предоставленных ВР на информационный запрос Українських Новин. 

Как видно из табелей, в июле пометка "отсутствует" значится в строке Вакарчука во всех 15 графах рабочих дней. 

В августе в графе учета рабочего времени также значится "0".  

При этом, в ВР также утверждают, что за "прогулянные" месяцы Святославу Вакарчуку не насчитывалась и не выплачивалась заработная плата. 

Как сообщалось ранее, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что уходит из ВР и слагает депутатские полномочия.  Однако 18 июня Верховная Рада отказалась удовлетворять его заявление. За проект постановления №3673 проголосовали лишь 175 депутатов

Сам нардеп отказался комментировать такое решение парламента. А уже на следующий день вышел из фракции "Голос". 

В то же время, согласно табелированию в ВР, Святослав Вакарчук после отсутствия 18-19 июня снова находился на рабочем месте 22-26, а также 30 июня. 

При этом, согласно ответу ВР, помощники нардепа Вакарчука продолжают в его отсутствие исполнять свои обязанности, а штатный помощник получал в ВР полную зарплату за июль и август. 

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