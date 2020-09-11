Вакарчук уже два месяца прогуливает Раду. Зарплату ему не начисляют

Народный депутат Святослав Вакарчук, депутатские полномочия которого 18 июня отказалась прекращать Верховная Рада, в июле и августе не исполнял депутатские обязанности.

Такие данные значатся в табелях учета рабочего времени депутата, предоставленных ВР на информационный запрос Українських Новин.

Как видно из табелей, в июле пометка "отсутствует" значится в строке Вакарчука во всех 15 графах рабочих дней.

В августе в графе учета рабочего времени также значится "0".

При этом, в ВР также утверждают, что за "прогулянные" месяцы Святославу Вакарчуку не насчитывалась и не выплачивалась заработная плата.

Как сообщалось ранее, 11 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что уходит из ВР и слагает депутатские полномочия. Однако 18 июня Верховная Рада отказалась удовлетворять его заявление. За проект постановления №3673 проголосовали лишь 175 депутатов.

Сам нардеп отказался комментировать такое решение парламента. А уже на следующий день вышел из фракции "Голос".

В то же время, согласно табелированию в ВР, Святослав Вакарчук после отсутствия 18-19 июня снова находился на рабочем месте 22-26, а также 30 июня.

При этом, согласно ответу ВР, помощники нардепа Вакарчука продолжают в его отсутствие исполнять свои обязанности, а штатный помощник получал в ВР полную зарплату за июль и август.

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