Вакарчук вже два місяці прогулює Раду. Зарплату йому не нараховують

Народний депутат Святослав Вакарчук, депутатські повноваження якого 18 червня відмовилася припиняти Верховна Рада, в липні і серпні не виконувати депутатські обов'язки.

Такі дані значаться в табелях обліку робочого часу депутата, наданих ВР на інформаційний запит Українських Новин.

Як видно з табелів, в липні позначка "відсутній" значиться в рядку Вакарчука у всіх 15 графах робочих днів.

У серпні в графі обліку робочого часу також значиться "0".

При цьому, в ВР також стверджують, що за "прогуляні" місяці Святославу Вакарчуку не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата.

Як повідомлялося раніше, 11 червня лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що йде з ВР і складає депутатські повноваження. Проте 18 червня Верховна Рада відмовилася задовольняти його заяву. За проєкт постанови №3673 проголосували лише 175 депутатів.

Сам нардеп відмовився коментувати таке рішення парламенту. А вже наступного дня вийшов з фракції "Голос".

У той же час, згідно з табелювання в ВР, Святослав Вакарчук після відсутності 18-19 червня знову перебував на робочому місці 22-26, а також 30 червня.

При цьому, згідно з відповіддю ВР, помічники нардепа Вакарчука продовжують в його відсутність виконувати свої обов'язки, а штатний помічник отримував в ВР повну зарплату за липень і серпень.

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