Суд обязал расследовать еще одно дело против Порошенко по иску Портнова

Юрист Андрей Портнов сообщил, что суд своим решением обязал Офис генерального прокурора начать расследование о мошенничестве и злоупотреблении властью бывшим Президентом Петром Порошенко.

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня суд удовлетворил еще одно мое заявление и обязал Офис генерального прокурора начать расследование новых эпизодов преступлений Порошенко и его организованного преступного сообщества.

На этот раз фабула очень простая — с целью завладения 101,7 млн гривен государственных средств, осуществляя контроль над компанией "Кузня на Рыбальском", в 2017 году фигурант вошел в сговор с должностными лицами Министерства финансов и с целью получения преференций для собственного бизнеса, получил кредит в контролируемом им и его родственниками "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина.

Полученные деньги были похищены и государственному банку не возвращены, после чего долги принадлежащего главному государственному и военному преступнику предприятия погасил Минфин за счет государственного бюджета.

Суд обязал начать расследование по факту мошенничества и злоупотребления властью (ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - написал Портнов.

Ранее Портнов, комментируя сообщения средств массовой информации о закрытии Государственным бюро расследований (ГБР) дел против Порошенко, заявил, что расследования, иницированные им, продолжаются.

Напомним, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщали Українські Новини, вслед за завершением ГБР досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

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