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10 сентября 2020, четверг, 19:45 115
Экономика 2020-09-10T21:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ снова обвалил гривну на пятницу и выходные. Курс валют на 11 сентября

НБУ снова обвалил гривну на пятницу и выходные. Курс валют на 11 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9818
1 доллар США 27,8346
1 швейцарский франк 30,6312
10 иен 2,6231
10 российских рублей 3,7066
1 евро 32,9687

Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, курс наличных доллара и евро вырос в четверг.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

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