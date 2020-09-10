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10 сентября 2020, четверг, 14:42 835
Внешняя политика 2020-09-10T15:15:02+03:00
Українські Новини
Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей

Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей

Валерия Драгомирова
Перемирие, ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Нарушение договоренностей
ОБСЕ. Фото: OSCE
ОБСЕ. Фото: OSCE

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованному 9 сентября, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушение договоренностей, которые вступили в действие с 27 июля 2020 года", - сказано в нем.

В частности, 7 сентября ОБСЕ зафиксировала продление имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области, а 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 боевиков с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области.

"Также во время наблюдательного полета беспилотника СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области", -говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне вблизи Бугаевки Луганской области было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 - 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").

На полигоне неподалеку Тернового Донецкой области патруль зафиксировал 4 танка неустановленного типа, а на полигоне возле Покровки - 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм); 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм); 10 танков неустановленного типа за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями договоренностей, которые вступили в действие 27 июля.

В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения.

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