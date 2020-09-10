Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованному 9 сентября, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушение договоренностей, которые вступили в действие с 27 июля 2020 года", - сказано в нем.

В частности, 7 сентября ОБСЕ зафиксировала продление имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области, а 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 боевиков с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области.

"Также во время наблюдательного полета беспилотника СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А "Лягушка", 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области", -говорится в сообщении.

Кроме того, на полигоне вблизи Бугаевки Луганской области было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 - 5 единиц; неустановленного типа - 7 единиц) и три, вероятно, зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").

На полигоне неподалеку Тернового Донецкой области патруль зафиксировал 4 танка неустановленного типа, а на полигоне возле Покровки - 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм); 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм); 10 танков неустановленного типа за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями договоренностей, которые вступили в действие 27 июля.

В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения.

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