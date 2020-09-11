Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020

В то время выпускники высших учебных заведений столкнулись с проблемами, связанные с призывом, уже в следующем месяце в Украине стартует осенний призыв. Українські Новини рассказывают, к чему следует готовиться призывникам.

В этом году осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) стартует 1 октября и продлится до 31 декабря включительно. Ранее в Генеральном штабе ВСУ напомнили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 никак не повлияет на процесс призыва.

Традиционно, к призыву подлежат парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет каких-либо оснований для отсрочки (получение образование, состояние здоровья и т.п.). При этом граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную службу лишь по собственном желанию.

Это связано с пандемией коронавируса и карантином, который затронул образовательный процесс. Соответствующий вопрос ранее решили в Минобразования и Минобороны.

Срок службы призывников будет зависеть от степени образования. Юноши, имеющие степень бакалавра или магистра, будут служить 12 месяцев, а те, кто не имеет образования — 18 месяцев.

Кроме того, в Генеральном штабе отметили, что в этом году в ряды ВСУ вступили 25 тыс. контрактников. Благодаря этому количество призывников на срочную службу можно снизить.

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года", — заявили ранее в Генштабе.

Соответствующее предложение Генеральный штаб планировал представить на рассмотрение Кабинета министров.

В Генеральном штабе также напомнили, что военнослужащие, поступившие на службу в рамках призыва, не привлекаются к участию в операции Объединенных сил на территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українські Новини, за период весеннего призыва 2020 года в ряды вооруженных сил было призвано 16,5 тыс. человек.

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