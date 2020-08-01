В ходе весеннего призыва на срочную военную службу призвали 16,5 тыс. человек, — Генштаб

16,5 тыс. человек призвали на срочную военную службу в ходе весеннего призыва 2020 года, в то время, как в Киеве призвали 603 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передают Українськi Новини.

"Призвано и отправлено в войска всего 16 460 человек, из них в Вооруженные Силы Украины - 9 000 человек; в Национальную гвардию - 5 460 человек; в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; в Государственную пограничную службу - 1 300 человек", - говорится в нем.

Отмечается, что плановое задание выполнено на 100%.

Призыв граждан на срочную военную службу проводился в условиях пандемии СOVID-19, поэтому во время призыва особое внимание обращалось на соблюдение противоэпидемиологических мер.

Всем призывникам перед отправкой в ​​войска, с помощью местных государственных администраций, проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Также, недавно призванные, которые поступали в военные части, в течение 2 недель располагались отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Благодаря принятым мерам не допущено возникновения коронавируса среди призывников.

Кроме того, особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые готовы учиться для получения следующего высшего уровня образования.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов.