Весенний призыв отодвинули. Выпускникам колледжей и университетов дали отсрочку

Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миноборазования, передают Українські Новини.

"Относительно выпускников колледжей и университетов выработано решение Минобразования совместно с Офисом Президента и Генеральным штабом ВСУ, которое позволит им при желании продолжить обучение на следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва", - говорится в нем.

В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию был перенесен на май-июль 2020 года.

Отмечается, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

Минобразования предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение своих намерений и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству бороны и Министерству образования и науки урегулировать призыв выпускников школ на срочную военную службу.

Министерство образования и науки просит Министерство обороны отсрочить весенний призыв (май-июль) на срочную военную службу для выпускников школ, училищ, колледжей 2020 года.