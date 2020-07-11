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11 июля 2020, суббота, 10:25 19
Общество 2020-07-11T10:45:02+03:00
Українські Новини
Попросили справку из вуза, а затем спросили, где хочу служить, — выпускник-бакалавр рассказал о призыве в арми

Попросили справку из вуза, а затем спросили, где хочу служить, — выпускник-бакалавр рассказал о призыве в армию

Валерия Драгомирова
Армия, Призыв в армию, Военный призыв
Призыв
Призыв

Киевлянин, которого призвали на службу, несмотря на то, что он должен продолжить учебу в университете в Украине и проходит языковую подготовку, чтобы поступить в вуз в Чехии, сообщил, что повестка ему пришла еще в конце июня. Об этом 25-летний Игорь Дрозд рассказал "КП в Украине".

"Я ее подписал после прохождения медкомиссии, затем должен был явиться 1 июля на призывную районную комиссию. Я пришел, мне выписали новую повестку о том, что 15 июля уже должен идти и служить, но пояснили - если предоставлю документы, которые могут дать отсрочку, ее дадут. Справку из вуза, что поступаю на магистратуру, я принес. Но нас всех собрали, сказали, мол, у вас нет оснований для отсрочки", - рассказывает Игорь.

После этого он официально подал два документа с места учебы.

Но парень сомневается, что его бумаги рассмотрели, как положено, ведь ему сказали четко – в армию годен, причин для отсрочки нет.

"Комиссия единогласно отправила меня на военную службу, ничего не объясняя. Единственное, что спросили – где я хочу служить", - рассказывает Игорь Дрозд. 

По словам Игоря, после этого всех свежеиспеченных призывников, а у них не было даже личных вещей для ночевки вне дома, никуда с пункта сбора уже не отпустили.

"Нас держали  до вечера, а потом поставили перед фактом – вы ночуете в воинской части в призывном пункте. Мы начали писать посты в Фейсбуке, обращаться в СМИ, прокуратуру, полицию, органы власти. Не знаю, каким чудом, но ближе к обеду нас отпустили, дав не отсрочку, а увольнение как призывникам. До 15 июля мы можем собрать свои вещи и затем явиться в призывной пункт", - пожаловался Игорь.

Как сообщали Українські Новини, Минобороны объясняет случаи вручения 18-19-летним повесток о призыве в армию их недопониманием ситуации с военкоматами. 

Также сообщалось, что выпускникам колледжей и университетов дали отсрочку

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