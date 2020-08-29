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29 августа 2020, суббота, 20:27 215
Силовые структуры 2020-08-29T20:30:01+03:00
Українські Новини
Генштаб планирует уменьшить число призывников осенью

Генштаб планирует уменьшить число призывников осенью

Надежда Комендантова
ВСУ, Призыв в армию, служба в армии, осенний призыв-2020
Военные.
Военные.

В то время, как в ходе весеннего призыва на срочную военную службу призвали 16,5 тыс. человек, в Вооруженных силах осенью планируется уменьшение количества призванных на срочную военную службу.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети facebook, передают Українськi Новини.  

"Осенью 2020 году количество призванных на срочную военную службу планируется уменьшить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в Генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию Вооруженных сил рядовым и сержантским составом, которая направлена ​​на увеличение количества военнослужащих военной службы по контракту.

В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

Законом от 4 июня 2020 № 680-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих", который вступает в силу с 1 октября 2020, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, которые будут разделяться на младший, старший и высший состав.

Также предусмотрено совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам социальной защиты военнослужащих, обеспечение карьерного роста военнослужащих и повышение уровня материального обеспечения (с начала 2021 года в случае увеличения объемов расходов по фонду денежного обеспечения по запросу Министерства обороны).

В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается усовершенствование организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту.

Так, с начала текущего года привлечены к военной службе по контракту в Вооруженные силы 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава).

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, около 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста, 603 человека призваны в армию по результатам весенней призывной кампании в Киеве.

Тем временем, Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов.

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