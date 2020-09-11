Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020

Вже в жовтні в Україні стартує осінній призов після того, як цьогорічні абітурієнти вищих навчальних закладів зіткнулися з проблемами, пов'язаними з призовом. Українські Новини розповідають, до чого слід готуватися призовникам. Цього року осінній призов до лав Збройних сил України (ЗСУ) стартує 1 жовтня і триватиме до 31 грудня включно. Раніше в Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 ніяк не вплине на процес призову. Традиційно, до призову підлягають хлопці у віці від 18 до 27 років, у яких немає будь-яких підстав для відстрочки (отримання освіти, стан здоров'я тощо). При цьому громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням. Це пов'язано з пандемією коронавірусу і карантином, який торкнувся освітнього процесу. Відповідне питання раніше вирішили в Міносвіти і Міноборони. Термін служби призовників буде залежати від ступеня освіти. Юнаки, які мають ступінь бакалавра або магістра, будуть служити 12 місяців, а ті, хто не має освіти - 18 місяців. Крім того, в Генеральному штабі зазначили, що цього році до лав ЗСУ вступили 25 тис. контрактників. Завдяки цьому кількість призовників на строкову службу можна знизити . "Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-грудні цього року", - заявили раніше в Генштабі. Відповідну пропозицію Генеральний штаб планував представити на розгляд Кабінету міністрів. У Генеральному штабі також нагадали, що військовослужбовці, які надійшли на службу в рамках призову, не залучаються до участі в операції Об'єднаних сил на територіях Донецької та Луганської областей. Як повідомляли Українські Новини, за період весняного призову 2020 року в лави збройних сил було призвано 16,5 тис. осіб . Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти і науки врегулювати призов випускників шкіл на строкову військову службу.