В новом клипе Alyona Alyona снялась девушка, которую жестоко избили в поезде "Мариуполь – Киев"

Главной героиней клипа стала Анастасия Луговая, девушка, которую жестоко избил и попытался изнасиловать мужчина при ее сыне в поезде "Мариуполь – Киев".

"Настя – главная героиня моего нового видео “Сумно”. Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде Мариуполь-Киев. Эта история, цепляет за самое сердце, западает прямо в душу и щемит.

Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите!", – говорится в описании клипа.

Кроме Луговой в клипе не появляются другие люди. На протяжении всей песни в кадре только девушка, на ее лице до сих пор не зажившие следы от избиения.

"Большинство из них боялись говорить о физических расправах над собой. Поэтому для меня большим поступком согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала!

И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена – это уже большое достижение", – также написано в описании клипа.

Alyona Alyona призывает помочь обратить внимание общества на насилие и социальное безразличие, ее новая песня и клип говорят именно об этих вещах.

Как сообщали Українські новини, Alyona Alyona решила похудеть и рассказала о том, как изменилась ее жизнь после этого.

Также Alyona Alyona митинговала под Кабмином.

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