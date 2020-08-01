Избил и пытался изнасиловать: в поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину с ребенком

В субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

Об инциденте сразу же сообщили машинисту и начальнику поезда. Злоумышленника задержали правоохранители.

"Поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие", - заявили в УЗ.

В то же время, в "Укрзализныце" подчеркнули необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками полиции, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров.

Как сообщила сама потерпевшая Анастасия Луговая в Facebook, ей удалось вырваться и сбежать с ребенком, после чего пострадавшая была госпитализирована, и врачи диагностировали у нее перелом челюсти. Полиция задержала злоумышленника этим утром.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, чтобы он не бил сына", - написала Луговая.

Далее , по словам женщины, она уговорила злоумышленника перейти в его купе - мол, чтобы не на глазах у ребенка. Когда они перешли, мужчина заблокировал дверь на замок и снова начал приставать. В этот момент заплакал сын Анастасии.

"Вот он шанс на спасение" - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал. Но об этом потом. Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", - говорится в сообщении.

Пострадавшая с ребенком доехали до Киева. Злоумышленника в это время удерживали в поезде и не давали сбежать - тот хотел нажать стоп-кран и выбить стекло. В 07:11 на станции "Киев Пассажирский" рейс уже ждал наряд полиции, которых вызвал муж Анастасии. Там же неадеквата и задержали.

Ранее в Днипре избили девушку, которая заплатила за два места маршрутке и хотела ехать без соседей. Также в киевской маршрутке мужчина угрожал пассажирам пистолетом.