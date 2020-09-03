MONATIK выпустил фильм-мюзикл "Ритм" с украинскими звездами. Среди них Вера Брежнева и Юлия Санина

Вслед за заявлением Оли Поляковой с критикой правительства из-за запретов концертной деятельности, стало известно что украинский певец, автор песен и композитор Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, презентовал фильм-мюзикл с украинскими звездами. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в Facebook. Фильм-мюзикл Дмитрия Монатика получил название "Ритм". Режиссером стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо. Дмитрий Монатик стал автором сценария мюзикла, а также композитором. Хронометраж нового творения Монатика составил 40 минут. Среди звезд, которые появляются в мюзикле: The Hardkiss, Вера Брежнева, Alyona Alyona, Время и Стекло, Tayanna, Влад Яма, Гарик Корогодский, сам Дмитрий Монатик и многие другие. "Когда эпидемии собой заполняли мир, а войны – мир истребляли. Люди искали ритм, в котором иногда от всего отдыхали. Ритм – место непростое и даже пропитано магией, так сказать. Но, если ты ищешь эмоций новых, лучшего места не отыскать", – говорится в анонсе мюзикла на странице артиста в Facebook. Как сообщали Українські новини, Барак Обама рассказал, какую музыку он слушал летом 2020 года. Также украинские музыканты объединились в профсоюз, целью которого называют улучшение работы музыкального рынка и его интеграция в жизнь Украины, а также выход в Европу.