MONATIK выпустил фильм-мюзикл "Ритм" с украинскими звездами. Среди них Вера Брежнева и Юлия Санина

Вслед за заявлением Оли Поляковой с критикой правительства из-за запретов концертной деятельности, стало известно что украинский певец, автор песен и композитор Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, презентовал фильм-мюзикл с украинскими звездами. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в Facebook.

Фильм-мюзикл Дмитрия Монатика получил название "Ритм". Режиссером стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Дмитрий Монатик стал автором сценария мюзикла, а также композитором.

Хронометраж нового творения Монатика составил 40 минут.

Среди звезд, которые появляются в мюзикле: The Hardkiss, Вера Брежнева, Alyona Alyona, Время и Стекло, Tayanna, Влад Яма, Гарик Корогодский, сам Дмитрий Монатик и многие другие.

"Когда эпидемии собой заполняли мир,

а войны – мир истребляли.

Люди искали ритм,

в котором иногда от всего отдыхали.

Ритм – место непростое и даже пропитано магией,

так сказать.

Но, если ты ищешь эмоций новых,

лучшего места не отыскать", – говорится в анонсе мюзикла на странице артиста в Facebook.

Как сообщали Українські новини, Барак Обама рассказал, какую музыку он слушал летом 2020 года.

Также украинские музыканты объединились в профсоюз, целью которого называют улучшение работы музыкального рынка и его интеграция в жизнь Украины, а также выход в Европу.

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