подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Шоу-бизнес
  • MONATIK выпустил фильм-мюзикл "Ритм" с украинскими звездами. Среди них Вера Брежнева и Юлия Санина
03 сентября 2020, четверг, 18:09 69
Шоу-бизнес 2020-09-03T18:11:28+03:00
Українські Новини
MONATIK выпустил фильм-мюзикл "Ритм" с украинскими звездами. Среди них Вера Брежнева и Юлия Санина

MONATIK выпустил фильм-мюзикл "Ритм" с украинскими звездами. Среди них Вера Брежнева и Юлия Санина

Александр Савич
Шоу-бизнес, Мюзикл, MONATIK, Дмитрий Монатик, украинский шоу-бизнес

Вслед за заявлением Оли Поляковой с критикой правительства из-за запретов концертной деятельности, стало известно что украинский певец, автор песен и композитор Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, презентовал фильм-мюзикл с украинскими звездами. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в Facebook.

Фильм-мюзикл Дмитрия Монатика получил название "Ритм". Режиссером стала известный украинский клипмейкер Таня Муиньо.

Дмитрий Монатик стал автором сценария мюзикла, а также композитором.

Хронометраж нового творения Монатика составил 40 минут.

Среди звезд, которые появляются в мюзикле: The Hardkiss, Вера Брежнева, Alyona Alyona, Время и Стекло, Tayanna, Влад Яма, Гарик Корогодский, сам Дмитрий Монатик и многие другие.

"Когда эпидемии собой заполняли мир,

а войны – мир истребляли.

Люди искали ритм,

в котором иногда от всего отдыхали. 

Ритм – место непростое и даже пропитано магией,

так сказать. 

Но, если ты ищешь эмоций новых,

лучшего места не отыскать", – говорится в анонсе мюзикла на странице артиста в Facebook.

Как сообщали Українські новини, Барак Обама рассказал, какую музыку он слушал летом 2020 года.

Также украинские музыканты объединились в профсоюз, целью которого называют улучшение работы музыкального рынка и его интеграция в жизнь Украины, а также выход в Европу.

Больше новостей о: Шоу-бизнес Мюзикл MONATIK Дмитрий Монатик украинский шоу-бизнес

Ваша политика убивает шоу-бизнес, — Полякова призв...
В Украине поставят бродвейский мюзикл для людей с ...
Зеленский посетил концерт MONATIKа...
Монатик прочитал детям сказку о динозаврах в столи...
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
В элитном высотном доме рядом с посольством США в Киеве начался сильный пожар 18:12
Данилов живет в большой квартире с видом на Родину-мать и рядом со знаменитыми соседями 18:05
В период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз , хотя Шмыгаль обещал полмиллиона рабочих мест 18:01
ДТЭК не платит Ахметову за аренду 5 шахт и задолжал уже больше 100 миллионов 17:44
Бойко требует отставки Шмыгаля – правительство с марта издевается над страной 17:29
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok