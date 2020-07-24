подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 16:49 848
Шоу-бизнес 2020-07-24T17:00:02+03:00
Українські Новини
Alyona Alyona сбросила 10 килограмм и поделилась своим секретом похудения

Alyona Alyona сбросила 10 килограмм и поделилась своим секретом похудения

Валентин Дзюбенко
Похудение, Диета, Диетолог, здоровое питание, Рэперша Alyona Alyona, Alyona Alyona
Alyona Alyona. Фото: @alyona.alyona.official
Alyona Alyona. Фото: @alyona.alyona.official

Известная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, которая ранее выложила свои фотографии в купальнике и рассказала о своих мыслях о женщинах в рэпе, похудела на 10 килограмм. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Кроме того, рэперша рассказала о том, что именно она делает для того, чтобы сбросить вес.

В июне этого года артистка сообщила своим поклонникам о своих планах похудеть на 29 килограмм. На тот момент ее вес составлял 127 килограмм. Число "29" было выбрано не случайно. Исполнительница связала его со своим возрастом – накануне ей исполнилось 29 лет. Alyona Alyona тогда уточнила, что становиться стройной она не собирается, ей хочется бросить себе вызов.

Alyona Alyona показала свой вес после начала похудения. Фото: instagram/alyona.alyona.officialAlyona Alyona показала свой вес после начала похудения. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Рэперша подошла к вопросу серьезно и первым делом обратилась к диетологу. Результаты анализов показали, что артистка находится в шаге от сахарного диабета. Кроме того, у нее присутствуют различные отклонения в работе печени, а также недостаток йода и витамина D.

Именно консультацию у врача-специалиста Alyona Alyona назвала тем важным моментом, с которого надо начинать процесс похудения. Тот подход к питанию, который был у артистки ранее, и который она сама считала правильным, оказался абсолютно не тем, что ей требовалось. "Делать срез по состоянию здоровья – обязанность каждого перед самим собой!", – написала исполнительница в своем Instagram.

Рэперша показала свое фото с импровизированными гантелями. Фото: instagram/alyona.alyona.officialРэперша показала свое фото с импровизированными гантелями. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Теперь Alyona Alyona просыпается в 6 утра, ест по четко определенному графику и ложится спать не позже 11 вечера. Об особенностях своих тренировок и физических нагрузок рэперша пообещала рассказать в своем следующем посте.

Напомним, что Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, бывшая воспитательница в детсаде в Киевской области, быстро стала популярной благодаря своим эпатажным текстам на социальную тематику.

Ее дебютный альбом вышел в апреле прошлого года.

Больше новостей о: Похудение Диета Диетолог здоровое питание Рэперша Alyona Alyona Alyona Alyona

Как привести здоровье в порядок и избавиться от ли...
Эксперты назвали ТОП-3 питательных продуктов для б...
Врачи рассказали, как правильно организовать разгр...
Диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полез...
МАУ полностью отменила рейсы в 6 городов до 15 августа: список направлений
В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка
Новости
В ЕС будут летать только в масках. Даже если пассажиру 6 лет 18:19
Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой 18:02
Второй день подряд гривна на межбанке укрепляется: курс нацвалюты на пятницу 17:54
Из танкера "Делфи" снова вытекает топливо. Заграждения установили неправильно и пятно нефти увеличивается 17:36
Землетрясение магнитудой в 2 бала зафиксировали в Черновицкой области 17:30
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ 09:20
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5% 15:15
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
Обвинение против судей Окружного админсуда абсурдно, следствие ведется с массой нарушений, — бывший замгенпрокурора 10:00
больше новостей
В "Слуге народа" предлагают штрафовать на 136 тысяч гривен за пропаганду ЛГБТ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok