Alyona Alyona сбросила 10 килограмм и поделилась своим секретом похудения

Известная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, которая ранее выложила свои фотографии в купальнике и рассказала о своих мыслях о женщинах в рэпе, похудела на 10 килограмм. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Кроме того, рэперша рассказала о том, что именно она делает для того, чтобы сбросить вес.

В июне этого года артистка сообщила своим поклонникам о своих планах похудеть на 29 килограмм. На тот момент ее вес составлял 127 килограмм. Число "29" было выбрано не случайно. Исполнительница связала его со своим возрастом – накануне ей исполнилось 29 лет. Alyona Alyona тогда уточнила, что становиться стройной она не собирается, ей хочется бросить себе вызов.

Alyona Alyona показала свой вес после начала похудения. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Рэперша подошла к вопросу серьезно и первым делом обратилась к диетологу. Результаты анализов показали, что артистка находится в шаге от сахарного диабета. Кроме того, у нее присутствуют различные отклонения в работе печени, а также недостаток йода и витамина D.

Именно консультацию у врача-специалиста Alyona Alyona назвала тем важным моментом, с которого надо начинать процесс похудения. Тот подход к питанию, который был у артистки ранее, и который она сама считала правильным, оказался абсолютно не тем, что ей требовалось. "Делать срез по состоянию здоровья – обязанность каждого перед самим собой!", – написала исполнительница в своем Instagram.

Рэперша показала свое фото с импровизированными гантелями. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Теперь Alyona Alyona просыпается в 6 утра, ест по четко определенному графику и ложится спать не позже 11 вечера. Об особенностях своих тренировок и физических нагрузок рэперша пообещала рассказать в своем следующем посте.

Напомним, что Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, бывшая воспитательница в детсаде в Киевской области, быстро стала популярной благодаря своим эпатажным текстам на социальную тематику.

Ее дебютный альбом вышел в апреле прошлого года.