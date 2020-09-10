У новому кліпі Alyona Alyona знялася дівчина, яку жорстоко побили в поїзді "Маріуполь - Київ"

В мережі з'явився новий кліп на пісню "Сумно" відомої української реперші Alyona Alyona, в якому знялася дівчина, яку жорстоко побили в поїзді "Маріуполь - Київ" в серпні . Про це йдеться на каналі Alyona Alyona в Youtube.

Головною героїнею кліпу стала Анастасія Лугова, дівчина, яку жорстоко побив і спробував зґвалтувати чоловік на очах у її сина в поїзді "Маріуполь - Київ".

"Настя - головна героїня мого нового відео "Сумно". Та сама дівчина, на долю якої випало випробування. Вона була жорстоко побита на очах у маленького сина, у потязі Маріуполь-Київ. Ця історія, чіпляє за саме серце, западає прямо в душу і щемить.

Ця історія для тих, хто потрапляв в таку ситуацію або стикався зі схожими проблемами. Ця історія вчить. Не мовчіть!", - йдеться в описі кліпу.

Крім Луговий в кліпі не з'являються інші люди. Протягом усієї пісні в кадрі тільки дівчина, на її обличчі досі не загоєні сліди від побиття.

"Більшість з них боялися говорити про фізичні розправи над собою. Тому для мене є великим вчинком згода Анастасії взяти участь в зйомках, тому що вона як ніхто розуміє сенс мого тексту. Вона не мовчала!

І я закликаю кожну людину, яка пережила насильство над собою або стала його свідком: розкажіть про це, не мовчіть про це! Адже якщо хоч одне життя буде врятовано - це вже велике досягнення", - також написано в описі кліпу.

Alyona Alyona закликає допомогти звернути увагу суспільства на насильство і соціальне байдужість, її нова пісня і кліп говорять саме про ці речі.

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