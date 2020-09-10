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10 сентября 2020, четверг, 15:03 207 Инфографика
Экономика 2020-09-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла в 2019/2020

Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла в 2019/2020

Елена Литвин
Экспорт, Рекорд, Подсолнечное масло, агропродукция, экспорт подсолнечного масла
Подсолнечное масло. Фото: pixabay
Подсолнечное масло. Фото: pixabay

Кроме того, что Украина увеличила экспорт свинины с начала 2020 года, также Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 10,2% до 6,68 млн тонн за 4,9 млрд долларов в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) по сравнению с прошлым годом, установив новый рекорд экспорта.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром", передают Українськi Новини.

"Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн на 4,9 млрд долларов (рост соответственно 110,2% и 117%)", - сказано в нем.

В целом за указанный период Украина увеличила экспорт основных видов растительных масел на 16,9% до 5,28 млрд долларов.

Экспорт растительного маслаЭкспорт растительного масла

В частности, рапсового масла было экспортировано 184 тыс. тонн, соевого - 335 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, 7 украинских компаний получили разрешение на поставки меда в Саудовскую Аравию.

Ранее МХП начала экспорт куриного жира в Перу.

Тем временем в 2019 году Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок.

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