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08 сентября 2020, вторник, 09:40 37
Экономика 2020-09-08T09:40:22+03:00
Українські Новини
Украина увеличила экспорт свинины на 31% с начала 2020

Украина увеличила экспорт свинины на 31% с начала 2020

Елена Литвин
Экспорт, Свинина, Экспорт свинины, рост продаж
Свинина. Фото: zerno-ua.com
Свинина. Фото: zerno-ua.com

В то время как в Украине сократился объем внешней торговли товарами, в январе-августе 2020 года Украина увеличила экспорт свинины на 31% до 1,85 тыс. тонн за 4,2 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Свиноводы Украины", передают Українськi Новини.

"За январь-август за границу вывезли 1,85 тыс. тонн свинины совокупной стоимостью 4,2 млн долларов. Это на 31% превышает объемы, экспортированные в соответствующий период прошлого года, а объемы полученной валютной выручки выросли более чем на треть", - сказано в нем.

Отмечается, что основными каналами сбыта для свинины остаются ОАЭ и Гонконг, доля поставок в эти страны увеличена с 50% до 80%.

При этом экспорт в Гонконг увеличился в 1,6 раза, а в ОАЭ - в 2,25 раза.

Кроме того, за 8 месяцев Украина увеличила экспорт мороженых свиных субпродуктов в 2 раза до 4,37 тыс. тонн совокупной стоимостью 2,34 млн долларов, чему способствовало увеличение отгрузок в Гонконг в 3 раза до 2,7 тыс. тонн.

В то же время за указанный период Украина импортировала 16,3 тыс. тонн свинины, что соответствует объему поступления свинины из-за границы за соответствующий период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, 7 украинских компаний получили разрешение на поставки меда в Саудовскую Аравию.

Минэкономики согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы.

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