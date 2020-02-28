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28 февраля 2020, пятница, 15:45 93 Инфографика
Экономика 2020-02-28T17:15:03+02:00
Українські Новини
Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок

Украина побила 5-летний рекорд по экспорту яблок

Елена Литвин
Яблоки, агропродукция, Экспорт продовольствия, украинские яблоки
Яблоки
Яблоки

В 2019 году Украина увеличила экспорт свежих яблок на 26,5%, или на 11,2 тыс. тонн до 53,6 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"В 2019 году экспорт свежих яблок на 26,5% превысил показатель предыдущего года и является крупнейшим за последние 5 лет. За указанный период (за 5 лет) украинские производители почти в 11 раз увеличили поставки отечественных яблок за границу", - сказано в нем.

Ключевыми покупателями украинского фрукта в прошлом году были Беларусь (14,5 тыс. тонн), Ирак (7,9 тыс. тонн), Турция (7,9 тыс. тонн) и Австрия (5,1 тыс. тонн).

Наряду с этим, импорт свежих яблок в Украину в прошлом году вырос в 10 раз до 24,4 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом.

Поставки яблокПоставки яблок

Отмечается, что сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке яблок Украины даже по завершении уборки урожая фруктов стимулировало наращивание поставок более конкурентной по цене продукции из Польши, которая обеспечила 99% импорта товара.

В то же время торговое сальдо внешней торговли свежими яблоками в 2019 году положительное и составляет 10,5 млн долларов.

По словам эксперта УКАБа Валентины Кропивко, наращивание экспортного потенциала яблок произошло за счет увеличения профессиональными хозяйствами мощностей для их хранения, в частности современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой.

Она отметила, что экспортоориентированность промышленного сегмента выращивания яблок за последние пять лет выросла с 1% до 17%.

При этом производство яблок в Украине в 2019 году сократилось на 21%, или на 309 тыс. тонн до 1,15 млн тонн за счет падения урожайности на 17% из-за неблагоприятных погодных условий весной прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, экспорт украинской агропродукции вырос на 19% в 2019 году.

Тем временем фермеры из Тернопольщины поставляют яблоки на Мальдивы.

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