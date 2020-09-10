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10 сентября 2020, четверг, 21:00 577 Карта
Общество 2020-09-10T21:00:02+03:00
Українські Новини
Ночью в Украине похолодает до +4: прогноз погоды в конце рабочей недели

Ночью в Украине похолодает до +4: прогноз погоды в конце рабочей недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода осенью-2020
Листья. Фото: Pixabay
Листья. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине началось первое "бабье лето", в пятницу, 11 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях +9…+14 градусов; днем +17…+24 градуса; в Закарпатье ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +19…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

10 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+23 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Погода в Украине 11 сентября от Укргидроменцентра.Погода в Украине 11 сентября от Укргидроменцентра.

Как сообщали Українські Новини, в начале недели в Украину ворвался циклон с холодной осенней погодой.

Также в октябре в Украину придет бабье лето с заморозками на почве, которые ожидаются в конце октября.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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