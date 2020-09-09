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09 сентября 2020, среда, 00:00 727 Карта
Жизнь 2020-09-09T00:00:02+03:00
Українські Новини
Антициклон и "идеальное бабье лето": синоптик дала прогноз до конца недели

Антициклон и "идеальное бабье лето": синоптик дала прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Бабье лето, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, бабье лето 2020
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Бабье лето. Фото: look.com.ua

После того, как в начале недели в Украину ворвался циклон с холодной осенней погодой, в среду в стране начнется бабье лето. 

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Если вы еще не знаете, что такое "бабье лето" и как оно идеально выглядит, дождитесь завтрашнего дня и увидите. Можно убежать с работы в ближайший лесок или парк и посмотреть сквозь солнышко на красивую паутину. Или на антициклон на синоптической карте", - сообщила она.

По словам синоптика, 9-го сентября по всей территории Украины будет сухая солнечная погода.

Температура воздуха 20 + 25 градусов, на юге и местами в центральной части + 25 + 29 градусов.

"Однако ночи - явно осенние, свежие, ставьте ночью уже окно на режим форточки", - советует синоптик.

В Киеве среда будет солнечной с температурой воздуха +23, +24 градуса.

В четверг потеплеет до +26, +27 градусов, в пятницу снова похолодает, а выходные в столице будет солнечно и комфортно тепло, + 23 + 25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве, которые ожидаются в конце октября.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

 

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