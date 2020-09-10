Вночі в Україні місцями похолодає до +4: прогноз погоди в кінці робочого тижня

За прогнозом погоди на п'ятницю, 11 вересня, в Києві вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +11...+13 градусів в той час, як до кінця цього тижня в Україні прогнозували бабине літо.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях +9...+14 градусів; вдень +17...+24 градуси; на Закарпатті вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +19...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

10 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Погода в Україні 11 вересня від Укргідроменцентру.

Как сообщали Українські Новини, на початку тижня в Україні увірвався циклон з холодною осінньою погодою.

Також повдіомлялося, в жовтні в Україну також має прийти бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями до заморозків на грунті.

Крім того, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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