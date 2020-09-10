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10 сентября 2020, четверг, 13:35 585
Силовые структуры 2020-09-10T14:15:23+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

НАБУ отказалось допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

Валерия Драгомирова
Допрос, НАБУ, Артем Сытник, Назар Холодницкий, САП, Дача взятки
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки 5 млн долларов за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

17 июля адвокат одного из подозреваемых по этому делу подал в НАБУ ходатайство о проведении следственного действия, а именно допроса руководителя САП в качестве свидетеля в уголовном производстве для получения ответов на вопросы.

Однако НАБУ отказало в удовлетворении ходатайства.

После этого адвокат подал жалобу в суд, где также получил отказ.

Как сообщали Українськi Новини, первый замначальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и НАБУ взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.


Ранее суд арестовал часть имущества фигурантов дела

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