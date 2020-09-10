НАБУ отказалось допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки 5 млн долларов за закрытие дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. 17 июля адвокат одного из подозреваемых по этому делу подал в НАБУ ходатайство о проведении следственного действия, а именно допроса руководителя САП в качестве свидетеля в уголовном производстве для получения ответов на вопросы. Однако НАБУ отказало в удовлетворении ходатайства. После этого адвокат подал жалобу в суд, где также получил отказ. Как сообщали Українськi Новини, первый замначальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и НАБУ взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.Ранее суд арестовал часть имущества фигурантов дела.