подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 11:47 3850
Судебная власть 2020-08-28T13:15:03+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО

Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО

Валерия Драгомирова
Внесение залога, Николай Ильяшенко, Взятка Сытнику и Холодницкому
Взятка Сытнику и Холодницкому. Фото: НАБУ
Взятка Сытнику и Холодницкому. Фото: НАБУ

Первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Внес 21 августа", - сообщила она.

Других деталей спикер не сообщила.

После внесения залога его освободили из следственного изолятора, где он находился с июня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко, но снизил залог с 84 млн до 42 млн гривен.

Кроме того, первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку. 

Также суд арестовал часть имущества фигурантов дела. Арест наложен на имущество подозреваемых, в частности, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко.

Также арестована часть имущества бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Больше новостей о: Внесение залога Николай Ильяшенко Взятка Сытнику и Холодницкому

С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам
Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса, — ЕБА
Новости
Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разбил 5 машин в центре Киева 13:45
Большинство отелей нуждаются в изменениях для работы казино, — эксперты 13:43
НАБУ инициирует заочное осуждение бывшего министра экологии Злочевского за рекордную взятку 13:42
"Идентификация и неподтвержденный доход." Как в Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев 13:33
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти 13:30
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
больше новостей
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok