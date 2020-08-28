Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО

Первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, подозреваемый в даче руководству САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 5 млн долларов, внес 42 млн гривен залога и вышел из СИЗО.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Внес 21 августа", - сообщила она.

Других деталей спикер не сообщила.

После внесения залога его освободили из следственного изолятора, где он находился с июня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко, но снизил залог с 84 млн до 42 млн гривен.

Кроме того, первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку.

Также суд арестовал часть имущества фигурантов дела. Арест наложен на имущество подозреваемых, в частности, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко.

Также арестована часть имущества бывшего министра экологии Николая Злочевского.

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