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06 июля 2020, понедельник, 13:42 1739
Судебная власть 2020-07-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
Взятка Сытнику и Холодницкому. Суд арестовал часть имущества фигурантов дела

Взятка Сытнику и Холодницкому. Суд арестовал часть имущества фигурантов дела

Валерия Драгомирова
Николай Злочевский, арест имущества, Высший антикоррупционный суд, Николай Ильяшенко, Взятка Сытнику и Холодницкому
Взятка. Фото: НАБУ
Взятка. Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Часть имущества (фигурантов) арестована", - сказал он.

По его словам, арест наложен на имущество подозреваемых, в частности, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко.

Также арестована часть имущества бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Все заседания проходили в закрытом режиме.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.


Ранее первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку

НАБУ заочно сообщило экс-министру экологии Злочевскому о подозрении в организации дачи $5 млн взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

 

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