Взятка Сытнику и Холодницкому. Суд арестовал часть имущества фигурантов дела

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Часть имущества (фигурантов) арестована", - сказал он. По его словам, арест наложен на имущество подозреваемых, в частности, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко. Также арестована часть имущества бывшего министра экологии Николая Злочевского. Все заседания проходили в закрытом режиме. Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.Ранее первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку НАБУ заочно сообщило экс-министру экологии Злочевскому о подозрении в организации дачи $5 млн взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.