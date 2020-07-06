Взятка Сытнику и Холодницкому. Суд арестовал часть имущества фигурантов дела

Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Часть имущества (фигурантов) арестована", - сказал он.

По его словам, арест наложен на имущество подозреваемых, в частности, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко.

Также арестована часть имущества бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Все заседания проходили в закрытом режиме.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.



Ранее первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку

НАБУ заочно сообщило экс-министру экологии Злочевскому о подозрении в организации дачи $5 млн взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.