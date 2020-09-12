Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько

Ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату намечено третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров.

По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

Больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, вырастет еще на 570 грн. Но их доплатят только при условии, что такой пенсионер получал "урезанную" пенсию – то есть ему было положено, допустим, 17 800 грн пенсии, а по закону он до 1 декабря 2020 года не мог получить больше 17 120 грн (10 минимальных пенсий).

Увеличатся пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров – за счет надбавок, начисляемых в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн. Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

Шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн.

Средние пенсии в Украине по категориям / Инфографика 24 канала

А вот остальным, получающим только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, либо их прибавки окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек. Например, женщина, имеющая 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин намерен начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года.



В то же время, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно.

Также в ПФУ рассказали, как можно добиться перерасчета пенсий.

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