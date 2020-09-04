Кабмин намерен начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года

Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется введение накопительной системы пенсионного страхования. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется введение накопительной системы пенсионного страхования. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Вслед за повышением пенсий с 1 сентября , стало известно, что Кабинет Министров намерен начать введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"В следующем году планируем и очень хотим ввести накопительную систему. Она не будет такой шоковой, эта реформа.

Но мы хотим начать в экспериментальном режиме делать персонализированные накопления для людей – 2% от единого социального взноса, 2% от платежей, которые платит человек, фиксировать на фамилию и таким образом начать третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что пенсионная реформа – это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями.

Шмыгаль сказал, что в этом году повышение пенсий больше не планируется.

В 2021 году правительство продолжит работу по индексации пенсий и сделает доплаты к пенсиям гражданам старше 75 лет.

Как сообщали Українські новини, в Пенсионном фонде Украины разъяснили, как не находясь в трудовых отношениях, заработать себе страховой стаж.

Также на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов гривен.

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