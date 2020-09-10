В Киеве за сутки обнаружили 298 больных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 298 человек до 16 119, умерших - на 4 до 254.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в своем Telegram.



"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян. На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет; 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет; 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели в том числе и 11 медиков.



В больницы столицы госпитализирован за прошедшие сутки 51 пациент. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 59. В Днепровском - 45. В Оболонском районе - 36 случаев.

Коронавирус в столице. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области второй день подряд увеличивается заболеваемость коронавирусом.



Тем временем по всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов.

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