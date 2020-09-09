Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 8 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 310 человек до 15 821, умерших - на 4 до 250. Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини. "Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки выявили еще 310 больных, 4 человека умерли. Всего коронавирус забрал жизнь 250 киевлян, а подтвержденных случаев заражения COVID-19 в столице уже 15 821", - сказал он. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 53, Подольском - 42 и Деснянском - 40. За сутки заболели 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 2 до 17 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Среди заболевших 13 медиков. 43 из заболевших госпитализированы в больницы, а остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей. Всего в стационарах находится 913 больных, в том числе 23 ребенка. 158 из них пребывают в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку, 18 пребывают под аппаратами искусственной вентиляции легких. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. За сутки выздоровели 84 человека. Всего болезнь преодолели 4 910 человек. По словам Кличко, сегодня в Киеве больных коронавирусом лечат в 16 медучреждениях с почти 2 тыс. коек, заполненность которых на данный момент составляет 50%. Как сообщали Українськi Новини, количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать. Также 8 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 551 до 143 030, количество умерших от заболевания увеличилось на 45 человек до 2 979 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 5,8%, новых летальных случаев снизилось на 21,1%.