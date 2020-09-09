подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 сентября 2020, среда, 13:00 430
Общество 2020-09-09T13:00:51+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 8 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 310 человек до 15 821, умерших - на 4 до 250.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки выявили еще 310 больных, 4 человека умерли. Всего коронавирус забрал жизнь 250 киевлян, а подтвержденных случаев заражения COVID-19 в столице уже 15 821", - сказал он.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 53, Подольском - 42 и Деснянском - 40.

За сутки заболели 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 2 до 17 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 13 медиков.

43 из заболевших госпитализированы в больницы, а остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Всего в стационарах находится 913 больных, в том числе 23 ребенка.

158 из них пребывают в тяжелом состоянии.

216 получают кислородную поддержку, 18 пребывают под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

За сутки выздоровели 84 человека.

Всего болезнь преодолели 4 910 человек.

По словам Кличко, сегодня в Киеве больных коронавирусом лечат в 16 медучреждениях с почти 2 тыс. коек, заполненность которых на данный момент составляет 50%.

Как сообщали Українськi Новини, количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать.

Также 8 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 551 до 143 030, количество умерших от заболевания увеличилось на 45 человек до 2 979 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 5,8%, новых летальных случаев снизилось на 21,1%.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

Количество проведенных за сутки тестов на коронави...
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а с...
Украина 182-й день на карантине. Какие и где дейст...
Количество новых случаев коронавируса и смертей в ...
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко
Новости
В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным 13:50
Действия Минздрава по противодействию эпидемии позволили избежать высокой смертности, – эксперт 13:36
В июле НБУ получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ разъяснили, как защититься в случае угроз или звонков 13:36
Избитого Владимира Балуха подключили к аппарату ИВЛ, — Геращенко 13:25
В Раде предлагают наказывать за "скручивание" пробега автомобилей 13:23
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
больше новостей
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok