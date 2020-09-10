В Киевской области второй день подряд увеличивается заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 9 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 6 554, умерших - на 2 до 124.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В области 10 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 6 554 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 542 детей и у 835 медицинских работников. За сутки подтверждены 95 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 9 детей в возрасте от 1 до 14 лет", - сказано в нем.

14 больных госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в регионе на стационарном лечении пребывали (пребывают) 989 больных, на амбулаторном - 5 565.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 124 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о двух летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина 76 лет, село Малютянка Киево-Святошинского района, и женщина 63 лет, город Бровары)", - говорится в сообщении.

4 390 человек уже выздоровели, за сутки выздоровели 77.

Всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 9 995 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 105.

Установлено медицинское наблюдение за 18 080 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 92 человека до 6 459, умерших - на 5 до 122.

Кроме того, по всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов.

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