Рубль после подорожания резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 9 сентября

В среду, 9 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению со вторником, 8 сентября, снизился на 8 копеек и составляет 3,28 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду снизился на 1 копейку и составляет 3,81 гривну за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,28 3,81 Максимальный 3,62 5,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 сентября на 2,42 коп. до 27,8816 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,20 коп. до 27,6275 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

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