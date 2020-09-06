В Запорожье на карантин массово закрываются школы и детсады

Школы и детские сады Запорожья прекращают работу из-за коронавирусной болезни. Она выявлена у учителей, сотрудников детских садов и детей. Об этом заявила заведующая отделением эпидемиологических исследований запорожского областного лабораторного центра Марина Колерова в эфире телеканала "112 Украина".

По словам заведующей отделением эпидемиологических исследований, сейчас власти применяют новые, более гибкие карантинные меры по сравнению c прошлым, эпидемиологические меры применяются локально, и учебные заведения могут закрываться не полностью.

"Закрыта на 14-дневный карантин вся школа № 78, где коронавирусом заболел один из учителей. Он не общался с учениками, общался исключительно с другими учителями, это около 43 человек. Все они ушли на карантин", - говорит Колерова.

Также целиком закрыт на карантин детский сад № 133. В нем Covid-19 заболел один из сотрудников.

По информации городского портала 061.ua полностью или частично на каранитин ушли детские сады №274 и №148. Ранее на самоизоляцию отправили учеников двух школ: №71 №59. Еще в двух школах из-за инфицирования коронавирусом на карантине оказались классы. Остановил свою работу и Запорожский Академический лицей. Там дети будут учиться дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19.



Кроме того, после 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы перешли на "дистанционку".

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