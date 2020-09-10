Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью - однако СМИ сообщили, что страну он не покидал

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после интервью Дмитрию Гордону покинул территорию Украины. Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook. "В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь", — написал Богдан и дал ссылку на собственный телеграм-канал. Однако PavlovskyNEWS сообщает, что Богдан не покидал Украину. "Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на самом деле остался в Украине. Наши источники в пограничной службе сообщили, что бывший глава Офиса президента не выезжал за территорию Украины", - говорится в сообщении канала. Как сообщали Українські Новини, экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что западные дипломаты и спецслужбы убеждены, что существует тайная договоренность между Украиной и Россией, составленная Андреем Ермаком. Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию. Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс. Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.