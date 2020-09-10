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  • Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью - однако СМИ сообщили, что страну он не покидал
10 сентября 2020, четверг, 00:18 24
Политика 2020-09-10T00:18:01+03:00
Українські Новини
Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью - однако СМИ сообщили, что страну он не покидал

Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью - однако СМИ сообщили, что страну он не покидал

Ольга Фандорина
Выезд, Владимир Зеленский, Андрея Богдан, Выезд из Украины
Андрей Богдан на Сейшельских островах .Фото: Facebook Андрея Богдана
Андрей Богдан на Сейшельских островах .Фото: Facebook Андрея Богдана

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что после интервью Дмитрию Гордону покинул территорию Украины. Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь", — написал Богдан и дал ссылку на собственный телеграм-канал.

Однако PavlovskyNEWS сообщает, что Богдан не покидал Украину.

"Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на самом деле остался в Украине. Наши источники в пограничной службе сообщили, что бывший глава Офиса президента не выезжал за территорию Украины", - говорится в сообщении канала.

Как сообщали Українські Новини, экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что западные дипломаты и спецслужбы убеждены, что существует тайная договоренность между Украиной и Россией, составленная Андреем Ермаком.

Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко. 

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