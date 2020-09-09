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09 сентября 2020, среда, 23:11 231
Президент 2020-09-09T23:15:01+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию

Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента, Увольнение Богдана

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что при увольнении с должности президент Владимир Зеленский заявил, что он вызывает у него агрессию и сравнил его "с нелюбимой женщиной". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос, какие слова президент нашел, чтобы объявить Богдану об отставке, последний ответил, что об этом решении ему сказали едва ли не в последнюю очередь. Также он подтвердил слова о том, что президент при этом сказал ему "ты как нелюбимая женщина".

"Да, у него было такое сравнение. Он сказал: "Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь, но ты вызываешь у меня агрессию во всем", – сказал Богдан.

Также Андрей Богдан признался, что, работая в Офисе президента на посту руководителя, спал по три часа в сутки.

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

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