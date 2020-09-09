Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что при увольнении с должности президент Владимир Зеленский заявил, что он вызывает у него агрессию и сравнил его "с нелюбимой женщиной". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос, какие слова президент нашел, чтобы объявить Богдану об отставке, последний ответил, что об этом решении ему сказали едва ли не в последнюю очередь. Также он подтвердил слова о том, что президент при этом сказал ему "ты как нелюбимая женщина".

"Да, у него было такое сравнение. Он сказал: "Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь, но ты вызываешь у меня агрессию во всем", – сказал Богдан.

Также Андрей Богдан признался, что, работая в Офисе президента на посту руководителя, спал по три часа в сутки.

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

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